Il CONI premia la Cremonese con il ‘Collare d’oro’ al merito sportivo. Lo annuncia la società stessa con questo comunicato: “E’ con grande soddisfazione e profonda gratitudine che U.S. Cremonese apprende la notizia dell’assegnazione del Collare d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza istituita dal Coni per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dagli atleti azzurri o la meritoria attività delle società nella diffusione e nello sviluppo dei valori dello sport.

Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato alla società del presidente onorario Giovanni Arvedi, che nel marzo prossimo celebrerà i 120 anni dalla fondazione, durante la cerimonia in programma a Roma, nella Sala Monumentale del Foro Italico, il 14 novembre.

U.S. Cremonese ringrazia il presidente Giovanni Malagò e la Giunta Nazionale del Coni per la grande sensibilità e l’attenzione dimostrate nei suoi confronti”.

Foto: sito ufficiale Cremonese