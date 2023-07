Il Coni accoglie il ricorso, la Folgore Caratese è di nuovo in Serie D

Il Coni accoglie il ricorso della Folgore Caratese, riammettendoli in Serie D. I brianzoli ottennero sul campo la salvezza ai playout, ma subendo poi lo 0-3 a tavolino dopo il ricorso del Città di Varese. Il motivo? Le porte troppo basse e ritenute successivamente non a norma a seguito degli scavi effettuati. Di seguito il comunicato: “Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2023, presentato, in data 1° giugno 2023, dalla U.S. Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della SSDARL

Città di Varese per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 227/CSA/2022-2023, Registro Procedimenti n. 280/CSA/2022-2023, del 23 maggio 2023 (Dispositivo n. 238/CSA/2022-2023), con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 U.S. Folgore Caratese A.S.D. – Città Di Varese SSDARL, con la quale, nell’accogliere il reclamo proposto dalla SSDARL Città di Varese avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND, Dipartimento Interregionale, pubblicata nel C.U. n. 141 del 16 maggio 2023 (che ha respinto il reclamo della odierna intimata, convalidando il risultato del suddetta gara), è stata inflitta, a carico della U.S.

Folgore Caratese A.S.D., la sanzione della perdita della ripetuta gara con il punteggio di 0-3; nonché per l’annullamento del comunicato con cui verrà resa nota la retrocessione sul campo della U.S. Folgore Caratese A.S.D. al Campionato di Eccellenza e, comunque, di ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, omologa il risultato maturato sul campo, onerando la Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in

merito al Campionato.

Condanna la FIGC e la SSDARL Città Di Varese alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente costituita.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 luglio 2023.

IL PRESIDENTE e RELATORE

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 4 luglio 2023.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno”.

