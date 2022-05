Con un comunicato ufficiale, la Roma ha deciso di premiare i 166 tifosi giallorossi presenti a Bodo a ottobre (la gara del 6-1), regalando loro un biglietto per la finale di Tirana.

Questa la nota ufficiale:

Ecco come la Società ha deciso di assegnare i biglietti dell’ultimo atto di questa prima edizione di Conference League, in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord!