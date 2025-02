Il comunicato della proprietà: “Ogni componente del Venezia lotterà per la permanenza in Serie A”

Penultimo posto in classifica e salvezza a 6 punti di distanza per il Venezia. Una stagione, dunque, da rivedere fortemente per il club. A prendere parola, tramite una nota ufficiale sul sito, è stata la proprietà: “Il Comitato Operativo (OpCo) del Gruppo di Proprietà del Venezia FC ribadisce con fermezza il proprio impegno costante a garantire la crescita a lungo termine, il successo sportivo e la stabilità finanziaria della società. L’OpCo continuerà a sostenere il Direttore Sportivo Filippo Antonelli e lo staff tecnico nei loro sforzi per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi in questa stagione e oltre. Le recenti prestazioni del Venezia FC non hanno rispecchiato le aspettative dei tifosi. Nonostante le difficoltà che il club ha dovuto affrontare in questa stagione, ci sono ancora 12 partite da giocare e ogni componente del Venezia FC lotterà con determinazione per la permanenza in Serie A”.

FOTO: sito Venezia