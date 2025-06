Il comunicato della Lazio: “Sarri ha confermato la propria disponibilità a proseguire l’impegno preso verso il Club e la tifoseria”

27/06/2025 | 21:10:11

Arriva il comunicato della Lazio che conferma quanto riportato in precedenza, ovvero che Maurizio Sarri ha dato piena disponibilità a proseguire l’impegno preso verso il club e la tifoseria.

Questa la nota: “Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si e’ discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità. Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria. Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza”.