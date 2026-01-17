Il comunicato della Fiorentina: “Onoreremo il ricordo del presidente Commisso giocando per lui su tutti i campi”

17/01/2026 | 12:18:30

La Fiorentina ha scelto di scendere in campo per onorare la scomparsa del presidente Rocco Commisso.

Questo il comunicato del club:

“La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti.

Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”.

Foto: X Fiorentina