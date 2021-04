Il comunicato della FIFA: “Noi sempre per un’equa distribuzione e per il rispetto dei principi”

Non si è fatto attendere il comunicato della FIFA, di totale disapprovazione alla Superlega. Questo il testo: “Viste le tante richieste da parte dei media e come dichiarato già diverse volte, la FIFA desidera chiarire che si posiziona fermamente in favore della solidarietà nel calcio e di un equo modello di redistribuzione che possa aiutare il calci a svilupparsi come sport a livello globale. Lo sviluppo di un calcio globale è la missione primaria della FIFA. Nella nostra visione, e in accordo con i nostri statuti, ogni competizione calcistica, sia essa nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi di solidarietà, inclusività, integrità e un’equa distribuzione delle finanze. La FIFA può solo esprimere disapprovazione per un modello di campionato europei chiuso fuori dalle strutture del calcio internazionale e non rispettoso dei principi sopra menzionati. La FIFA si porrà sempre in favore dell’unità nel mondo del calcio e chiede a tutte le parti coinvolte in discussioni così calorose di propendere alla calma, al dialogo costruttivo ed equilibrato per il bene del gioco del calcio e per lo spirito di solidarietà e Fair Play. La FIFA farà certamente tutto ciò che è necessario per contribuite all’armonia nei migliori interessi del calcio”.

