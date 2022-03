Il comunicato del Real Madrid: Ancelotti positivo al Covid

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è risultato positivo al Covid ed avrebbe lievi sintomi: a comunicarlo è stata la stessa società attraverso un post pubblicato sui propri canali ufficiali. Stando a quanto riportato da As, inoltre, sebbene in Spagna non sia più in vigore la legge che impone l’isolamento per i contagiati, l’allenatore avrebbe scelto di rispettarlo in ogni caso ed è in dubbio per la prossima partita in programma sabato pomeriggio contro il Celta Vigo.

Foto: Sito Real Madrid