Il comunicato del Milan: “Un mese ricco di appuntamenti importanti”

Il Milan, domenica alle ore 20:45, è chiamato a scendere in campo contro la Lazio, nel big match valido per il 27° turno di Serie A. Una gara molto importante per i rossoneri che hanno bisogno di punti per provare a rimanere aggrappati alla corsa per le competizioni europee. Non sarà semplice, ma il Diavolo ha l’obbligo di provarci. Questo il comunicato del Diavolo: “Le giornate si allungano, l’inverno è agli sgoccioli con la primavera alle porte. Marzo è già qui, e per le nostre squadre sarà un mese ricco di appuntamenti importanti, da non perdere. Per la prima squadra maschile solo campionato, con impegni inframezzati dall’ultima sosta stagionale per le Nazionali. Si parte e si chiude con due big match, in mezzo le sfide certamente non banali contro Como e Lecce, 12 punti in palio, da conquistare per tenere viva la corsa alle prossime coppe europee”.

FOTO: X Milan