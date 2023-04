Il Comune di Napoli chiede di giocare domenica con la Salernitana. La Lega Serie A per ora dice no

Il Comune di Napoli ha inoltrato alla Lega Serie A una richiesta di poter anticipare a domenica la gara contro la Salernitana, in programma sabato 29 aprile. La Lega Serie A dice al momento alla richiesta degli Azzurri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in Lega hanno ricevuto la richiesta di Gaetano Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente della commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ma in questo momento non è previsto che il calendario degli anticipi e dei postici dei prossimi due turni possa cambiare per consentire l’eventuale festa scudetto dei supporters azzurri al Maradona.

Questo perchè si dovrebbe anche spostare la gara di martedì, Udinese-Napoli. in programma il 2 maggio. Per ora la Lega ha deciso di glissare la richiesta del club partenopeo.

Foto: Instagram Napoli