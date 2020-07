Il Comune di Genova scrive alla Lega A: “Facciamo entrare i tifosi al derby”

In una stagione poco fortuna per tutti i tifosi costretti a vedere la propria squadra del cuore dal divano di casa, c’è chi dopo circa un mese dal rientro in campo cerca di smuovere qualcosa per permettere alle tifoserie di rientrare allo stadio. E’ questa l’idea del Comune di Genova che in accordo con il Genoa e la Sampdoria hanno chiesto alla Lega di Serie A attraverso una nota di far entrare al Ferraris una rappresentanza delle due tifoserie in vista del derby della Lanterna in programma il 22 luglio.

“In una lettera inviata al presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino abbiamo chiesto in occasione del derby tra Sampdoria e Genoa, se fosse possibile, sempre mantenendo numeri contingentati e in sicurezza, l’accesso allo stadio di alcuni rappresentanti delle due tifoserie. Capisco che siamo ancora in un periodo di assestamento, ma piccoli segnali di normalità gioverebbero molto alla realtà sportiva. Speriamo che ci possa essere questa possibilità, sarebbe davvero importante per quello che e’ l’evento sportivo più sentito dai genovesi”. Scrive così Stefano Anzalone, consigliere del Comune di Genova con delega allo sport che aggiunge: “L’incontro e’ stato programmato per le ore 21.45 (del 22 luglio, ndr), sarebbe importante anticipare almeno di un’ora il fischio d’inizio per fare in modo che davvero tutta la cittadinanza possa godere di questa festa dell’intera città”.