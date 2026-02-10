Il Como vola in semifinale di Coppa Italia. Napoli battuto ai rigori al Maradona

10/02/2026 | 23:20:17

Sarà il Como a sfidare l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Esce di scena il Napoli che perde ai calci di rigore al Maradona. Finisce 1-1 il match al 90′.

Brutto primo tempo al Maradona, Napoli sotto ritmo, il Como ha chiuso bene gli spazi per ripartire. Al 39′ rigore per il Como con Baturina che insacca la rete dei lariani.

Nella ripresa, il Napoli si ripresenta subito con un piglio diverso.

Al 46′, alla prima chance, pareggia il Napoli. Bella palla di Hojlund ancora per Vergara che non sbaglia. E’ 1-1 al Maradona. Immediata reazione campana.

Il Como si spaventa, il Napoli prende campo e sfiora la rete del 2-1, ma il punteggio non si sblocca. Si rivede anche Lukaku, con Conte che getta nella mischia il belga. Si va ai calci di rigore al Maradona. Segna Da Cunha per il Como, Politano pareggia per il Napoli. Douvikas riporta avanti il Como, Lukaku lo tira fuori. Baturina segna il 3-1 per il Como. Spinazzola tiene il Napoli in corsa. Perrone sbaglia, chance per il Napoli per pareggiare. Pareggio che arriva con Alisson Santos. Il Como segna il quinto con Smolcic. Segna Elmas e si va a oltranza. Segna Diego Carlos, per il Napoli pareggia Milinkovic-Savic. Segna ancora il Como con Vojvoda. Pareggia il Napoli con Gutierrez. Ancora oltranza. Il Como segna ancora, Lobotka sbaglia e allora è festa Como che va in semifinale.

Foto: sito Como