Il Como vola: 2-0 al Sassuolo e quarto posto con Bologna e Inter

28/11/2025 | 22:45:45

Successo per il Como che sogna l’Europa e addirittura la Champions. Battuto il Sassuolo 2-0, un gol per tempo e grande gestione per i lariani. Il Como la sblocca al 14′ con Tasos Douvikas: traversone di Moreno sporcato, bravissimo l’attaccante greco a proteggere palla a due passi dalla porta e contro Muharemovic, poi da terra la conclusione e l’1-0 vincente. Primo tempo che ha visto protagonista Nico Paz. L’asso argentino illumina la serata con giocate superbe e al 40′ ha sfiorato il gol del 2-0 con una rovesciata meravigliosa, presa altissima, solo un miracolo di Muric ha impedito uno dei gol più clamorosi. Al 50′ il Sassuolo perde Berardi. Problemi muscolari per il capitano che esce. Al 53′ raddoppia il Como. Palla super di Nico Paz, che serve Moreno in profondità che non sbaglia. Primo gol per Alberto Moreno in Serie A, quinto assist in stagione per Nico Paz. Il Sassuolo accusa il colpo in maniera clamorosa, il Como abbassa i ritmi. Al 73′ chance per i neroverdi, palla in mezzo e a porta quasi vuota, Volpato si divora il gol dell’1-2 che avrebbe riaperto la sfida. Finisce 2-0 per il Como che vola a 24 punti, aggancia Bologna e Inter e si porta a soli 3 punti dal primo posto (con una gara in più ovviamente). Per il Sassuolo sconfitta che fa rimanere a 17 punti gli uomini di Grosso che devono capire le condizioni di Berardi.

Foto: sito Como