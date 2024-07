Il Como è una delle protagoniste di questo mercato e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Raphael Varane, il club non si vuole fermare. Infatti, il club allenato da Fabregas ha messo nel mirino Kevin Diks, difensore classe ’97 in forza al Copenhagen e con un passato in Serie A con la maglia della Fiorentina. Confermate, dunque, le fonti danesi di due giorni fa.

Foto: Instagram Diks