Il Como sogna: 3-0 a Pisa con Perrone e doppietta Douvikas. I lariani sono quarti

06/01/2026 | 16:55:04

Il Como soffre, rischia a Pisa, ma nel quarto d’ora finale risolve la pratica toscana e si porta i tre punti a casa. Un 3-0, magari troppo largo, ma che vale il quarto posto.

Como avanti al 68′ con Perrone. Poi ci pensa Douvikas a chiudere i conti. Prima insacca in rete dopo una ripartenza al 76′, poi chiude i conti al 95′ su calcio di rigore. In virtù di questa vittoria, il Como raggiunge la Juve e la Roma al quarto posto, a quota 33 punti (in attesa proprio delle avversarie impegnate nelle prossime ore). Il Pisa invece è alla quarta sconfitta di fila, ultimo posto con 12 punti, come Verona e Fiorentina.

Foto: sito Como