Il Como sbanca Lecce con Paz, Ramon e Douvikas. Perla di Kilicsoy: il Cagliari passa a Torino (2-1)

27/12/2025 | 16:59:09

Sono terminate le partite di Serie A delle 15.

Il Como torna alla vittoria battendo il Lecce al Via del Mare per 3-0. A sbloccare il match è stato Nico Paz al 20’ del primo tempo, con un tiro di sinistro da fuori area che, deviato da Tiago Gabriel, ha battuto Falcone. Il gol del raddoppio è arrivato al 66’ con Ramon, mentre a chiudere definitivamente la partita ci ha pensato Douvikas al 75’, firmando la rete del 3-0.

Il Torino non riesce invece a centrare la terza vittoria consecutiva, cadendo in casa contro il Cagliari, che si impone in rimonta. A passare in vantaggio sono stati i granata con Vlasic al 27’, ma allo scadere del primo tempo Matteo Prati, al 45’, ha ristabilito la parità. Nella ripresa gli ospiti si sono dimostrati più cinici: pur creando meno occasioni rispetto agli avversari, hanno trovato il gol decisivo al 66’ con Kilicsoy, che ha fissato il risultato finale.

Foto: sito Serie A