Il Como sbanca con Liberali, Paz e Douvikas (3-1). Rabbia viola sul primo gol

18/10/2026 | 17:05:40

Il Como torna a vincere battendo la Fiorentina per 3-1 a Firenze. I primi dieci minuti vedono i lariani in confusione, con i padroni di casa che tentano di approfittarne senza successo. Al 14′, Trevoh Chalobah è costretto a uscire per un problema muscolare e viene sostituito da Jacobo Ramon. Da quel momento, la partita cambia: il Como inizia a prendere in mano il gioco e trova la rete del vantaggio al 32′ con Mattia Liberali. Dopo il gol, si registrano numerose proteste da parte della panchina viola, che reclama un fallo commesso da Kempf ai danni di Gonçalves all’inizio dell’azione, non rilevato dal VAR. I lariani non si scompongono e, al 36′, raddoppiano grazie a Nico Paz. I viola provano a reagire e, al 42′, accorciano le distanze con Pongracic. Al 45’+4′, quest’ultimo trova nuovamente la via del gol, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco.

Nella ripresa, la Fiorentina tenta di riportare il punteggio in parità, senza però riuscirci. Nonostante le numerose occasioni create dai viola, è il Como a trovare nuovamente la via del gol al 57′ con Douvikas, che chiude definitivamente la partita.

Foto: X Como