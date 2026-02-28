Il Como ribalta il Lecce: Douvikas-Rodriguez-Kempf. Fabregas a più due sulla Juve

28/02/2026 | 16:56:22

Il Como non si fa intimidire dal gol di Coulibaly e vince 3-1, portandosi a quota 48 punti. Il Lecce trova il vantaggio al 13′. Bel cross di Banda per la testa di Coulibaly, che batte Butez con una grande girata. Dopo cinque minuti il Como trova il pareggio. Bellissimo filtrante di Perrone per la corsa di Jesusu Rodriguez. Bravissimo poi lo spagnolo a servire Douvikas tutto solo in area di rigore. Parità al Sinigaglia. 2-1 Como che arriva al 35′. Scivolone di Coulibaly nella trequarti giallorossa, Perrone ne approfitta e lancia Jesus Rodriguez in area di rigore. Lo spagnolo salta falcone e trova la prima rete del suo campionato. Al 44′ il Como cala il tris. Bella punizione di Da Cunha che pesca la testa di Kempf in area di rigore. Quarto gol in questa stagione per il centrale tedesco.

