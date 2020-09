Il Como, dopo la vittoria per 4-0 di ieri in amichevole contro la Pro Sesto, pesca in Inghilterra. La società lombarda ha reso noto, attraverso il proprio sito ufficiale, l’acquisto del centrocampista inglese Amrit Bansal-McNulty (200). Non è finita perché un altro britannico potrebbe arrivare sul lago, si tratta di Lewis Walker che si aggregherà alla rosa in prova per un breve periodo.

foto: logo Como.