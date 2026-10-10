Il Como perde Kean. E Fabregas: “Con l’Italia ha giocato 90 minuti da infortunato”

10/10/2026 | 15:37:01

Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Moise Kean contro la Roma. L’attaccante azzurro si è infortunato in Nazionale durante la partita contro la Francia e il tecnico spagnolo, intervenuto in conferenza stampa, ha detto: “Avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio. Poi la comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio. Ha giocato 90 minuti (contro la Francia, ndr) con un infortunio dopo la risonanza di ieri. Quando tornerà, tornerà. Ho parlato con Mancini di Kean, mi ha fatto capire che vedrebbe questa possibilità della coppia, ma io ora non la vedo. Ovviamente è una soluzione in più”.

Foto: Facebook Como