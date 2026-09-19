Il Como omaggia Mazzola: “Leggenda con un ruolo determinante nel calcio”

19/09/2026 | 19:01:26

Il Como ricorda Sandro Mazzola sui social: “Como 1907 desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, icona della nazionale italiana e figura che ha lasciato un segno indelebile nel calcio. Giocatore iconico, Mazzola ha avuto un ruolo determinante nella storia di questo sport e lascia un’eredità indelebile. L’intera società Como 1907 si stringe alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile, così come a tutti coloro che lavorano per l’Inter”.

foto x como