Il Como non sfonda (gol annullato al Cagliari). Anche tra Lecce e Verona finisce 0-0

08/11/2025 | 17:02:13

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

La partita tra Lecce e Hellas Verona ha visto i padroni di casa mostrarsi fin da subito propositivi e alla ricerca del vantaggio. La prima azione degna di nota arriva al 6′ del primo tempo con un tiro di Banda, parato da Montipò. Anche gli ospiti si rendono pericolosi, ma entrambe le squadre non riescono a sbloccare il risultato nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il copione non cambia: le due squadre continuano a cercare la rete, senza però riuscirci. Al 78′ viene assegnato un calcio di rigore al Lecce, poi revocato dopo la revisione al VAR, lasciando così il risultato sullo 0-0 finale.

Il match tra Como e Cagliari non è stato molto diverso. Anche in questo caso i padroni di casa si sono mostrati più propositivi, mantenendo per gran parte della gara il possesso palla, senza però trovare il gol del vantaggio al quale si erano avvicinati gli ospiti dopo un autogol di Valle, annullato però dal VAR. L’occasione più importante per il Como arriva al 54′, con un tiro di Morata prontamente parato da Caprile, che ha cosi mantenuto il punteggio in equilibrio fino al termine della partita.

Foto: sito Serie A