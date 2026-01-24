Il Como ne fa 6! Torino travolto e doppietta di Douvikas

24/01/2026 | 16:53:48

È terminata in una vittoria lariana la partita tra Como e Torino delle 15.

Il Como non ha atteso molto per sbloccare il risultato: già al 9’ del primo tempo è arrivato il gol dei padroni di casa grazie al tiro di Douvikas su assist di Da Cunha. Pochi minuti dopo, al 16’, il Como ha raddoppiato con la rete di Baturina. I granata non sono riusciti a reagire e sono tornati negli spogliatoi al termine della prima frazione sul punteggio di 2-0.

Nel secondo tempo i padroni di casa si sono dimostrati ancora più offensivi: al 59’ viene concesso un calcio di rigore ai lariani per un tocco di mano in area di Maripán, trasformato da Da Cunha, che firma così la sua doppietta. Da quel momento il Torino perde il controllo della partita: al 66’ Douvikas realizza la rete del poker e al 70’ Kühn segna il gol del 5-0. A chiudere definitivamente l’incontro ci pensa Caqueret al 76’, che, segnando il suo primo gol in campionato, fissa il risultato sul 6-0.

