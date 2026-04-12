Il Como domina, ma l’Inter rimane in partita: è 2-1 all’intervallo al Sinigaglia

12/04/2026 | 21:41:51

Terminato il primo tempo tra Como e Inter al Sinigaglia. Il Como conduce 2-1 sui nerazzurri, un primo tempo di dominio, ma con l’Inter brava a reagire dopo la mazzata del 2-0.

Al 36′ vantaggio Como. Diao per Nico Paz che vola in area e calcia trovando la respinta di Sommer. Sulla quale, però, Valle è più lesto di tutti a ribadire in porta. Dumfries colto in controtempo.

L’Inter tenta la reazione, ci prova Dumfries di testa, para Butez. Al 45′ arriva il 2-0. Nasce tutto da un lancio rugbystico di Butez che sorprende la difesa nerazzurra e trova Nico Paz sulla corsa. Controllo e tiro che bacia il palo e finisce in porta battendo Sommer. Apoteosi Como, Inter annichilita.

Ma la reazione c’è, all’ultimo secondo dell’unico minuto di recupero, Barella guadagna il fondo e crossa in area, dove Thuram anticipa un Van der Brempt troppo morbido e con il piede esposto mette la palla alle spalle di Butez.

E’ 2-1 all’intervallo.

Foto: sito Como