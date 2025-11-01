Il Como con gioco e personalità: sbaglia un rigore e ferma il Napoli (0-0)
01/11/2025 | 19:57:03
Il Como stoppa il Napoli al Maradona sullo 0-0. Il gruppo di Fabregas gioca con coraggio al Maradona, ma il primo tempo si chiude 0-0 con un infortunio per parte. Infortunio per Kempf dopo 8 minuti con Diego Carlos che entra al suo posto. Al 25′ viene assegnato un calcio di rigore per il Como per fallo di Milinkovic su Morata, ma lo spagnolo si fa ipnotizzare dal dischetto. Al 37′ un problema muscolare costringe Gilmour a lasciare il campo, al suo posto dentro Elmas. Nella ripresa McTominay recupera palla sulla trequarti e prova a sorprendere Butez dalla distanza, il portiere del Como controlla la conclusione che termina a lato. Ci prova ancora Politano, conclusione rasoterra che non impensierisce Butez. Continua a regnare l’equilibrio al Maradona.
foto x lega serie a