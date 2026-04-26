Il Como ci crede: Genoa battuto 2-0. Agganciata la Roma a -2 dalla Juventus

26/04/2026 | 16:58:14

Il Como reagisce alle ultime delusioni e prova ancora a credere alla corsa Champions. La squadra di Fabregas batte 2-0 il Genoa. Decidono le reti di Douvikas e Diao.

La compagine di Cesc Fabregas si porta sull’1-0 grazie ad un cross al bacio di Da Cunha dal versante destro del campo per Anastasios Douvikas abile a svettare su Otoa e a trafiggere di testa Bijlow. Como avanti 1-0 all’intervallo. Nella ripresa, al 46′, Fabregas deve fare i conti con un problema a Nico Paz, entra al suo posto Caqueret. Al 68′ il Como si porta sul 2-0. Protagonista proprio Caqueret che allunga un traversone di Baturina e trova Assane Diao, anche lui subentrato nella ripresa, che supera Leali. Como in gestione, quindi nel finale.

Finisce 2-0, il Como tiene il passo della Roma, sale a 61 punti e si porta a -2 dalla Juventus, in attesa di Milan-Juve di stasera.

Foto: sito Como