Il Como batte 3-2 il Betis. Bruttissima rissa nel primo tempo

06/08/2025 | 23:20:25

Il Como vince una bella amichevole di prestigio contro il Betis Siviglia. Un bel 3-2 per i lariani di Fabragas. Como, inizialmente passato in vantaggio con i gol di Diao e Da Cunha, e poi ripreso da Isco e Firpo. Decisivo per il 3-2 finale il gol di Azon in pieno recupero.

Ma la sfida ha visto una mega rissa negli ultimi minuti del primo tempo, con scene da saloon, con pugni, calci e quant’altro. Dopo una serie di provocazioni, Fornals ha dato uno schiaffo a Perrone del Como che ha reagito colpendo l’avversario che è caduto a terra. Questo ha dato il via a una vera e propria rissa collettiva, con calciatori che si spintonavano e colpivano sotto lo sguardo attonito dell’arbitro.

Foto: sito Como