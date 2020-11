Il commosso ricordo di Messi dopo il gol alla memoria di Diego

Facile vittoria nella prima partita senza Diego Armando Maradona per il Barcellona di Lionel Messi, 4-0 all’Osasuna.

L’argentino è andato a segno nel quarto e ultimo gol dei blaugrana, ha esultato togliendosi la maglia e mostrando così sotto la divisa del Newell’s Old Boys che apparteneva al Pibe de Oro per l’ultimo, grande saluto.

Foto: Messi Twitter Barcellona ufficiale