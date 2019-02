Il Colonia riabbraccia l’attaccante Modeste: c’è il via libera della Fifa

Il Colonia riabbraccia Anthony Modeste. La Fifa, infatti, quest’oggi ha preso la decisione sul futuro dell’attaccante classe ’88 che il club tedesco aveva già bloccato a dicembre ma che non poteva tesserare a causa di un contenzioso con il Tianjin Quanjian. Ora è arrivato il via libera della Fifa e il calciatore francese può essere regolarmente convocato per i prossimi impegni ufficiali. Per Modeste si tratta di un ritorno al Colonia dopo l’esperienza tra il 2015 e il 2017.

Der #effzeh hat am Donnerstag die Spielberechtigung für @amodeste27 erhalten. Der chinesische Fußballverband erteilte mit Zustimmung von Tianjin Tianhai FC die Freigabe. #Modeste wird im Kader für das Auswärtsspiel beim SC Paderborn stehen.https://t.co/uZXfCF9JNZ — 1. FC Köln (@fckoeln) February 14, 2019

Foto: sito ufficiale Bundesliga