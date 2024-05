Il Collegio di Garanzia respinge il ricorso del Taranto: confermati i 4 punti di penalizzazione

Nulla da fare per il Taranto. Il Collegio di Garanzia del CONI ha emesso, infatti, poco fa il suo verdetto, respingendo il ricorso del club pugliese contro i 4 punti di penalizzazione. Per la squadra di Ezio Capuano, quindi, resta confermata la quinta posizione in classifica. Piazzamento che costringerà i rossoblù cominciare la cavalcata play-off dal primo turno del girone, dove ospiterà il Latina. Sospiro di sollievo per il Benevento, che resta secondo ed accede direttamente al primo turno della fase nazionale degli spareggi che metteranno in palio l’ultimo posto disponibile in Serie B.

Foto: logo Taranto