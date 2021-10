Il Clasico va al Real, decidono Alaba e Lucas Vazquez: Barça ko 2-1

L’attesissimo Clasico del calcio spagnolo tra Barcellona e Real Madrid è appena terminato. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno espugnato il Camp Nou grazie a un gol per tempo. Apre le danze David Alaba con un bel sinistro da fuori area. Di Lucas Vazquez il 2-0 al 94′. Arriva troppo tardi la reazione blaugrana con Sergio Aguero che trafigge Courtois al 97′. Continua il momento difficile per la squadra allenata da Ronald Koeman, attualmente ottava in classifica.

Foto: Instagram Real Madrid