Il Clasico termina a reti bianche dopo 17 anni: Barça e Real restano appaiate in vetta

Finisce a reti bianche il tanto atteso Clasico di Liga fra Barcellona e Real Madrid, la gara rinviata per le tensioni degli indipendentisti catalani il 26 ottobre scorso. Uno 0-0 con diverse emozioni da ambo le parti e un gol annullato a Bale al 72′ per fuorigioco di Mendy. Nessun gol ma occasioni da una parte e dall’altra, in un Clasico da record (o quasi): la sfida tra Barcellona e Real non finiva a reti bianche da 17 anni (era il novembre 2002). Le due big del calcio spagnolo restano così appaiate in testa alla classifica con 36 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sul Siviglia.

Foto: Twitter ufficiale Uefa