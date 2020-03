Il Clasico è del Real: Vinicius e Mariano stendono il Barça, Zidane si riprende la vetta

Il super Clasico di Spagna va al Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane batte il Barcellona al termine di un match avvincente e combattuto fino all’ultimo secondo. Al Bernabeu, in un’atmosfera da mille e una notte, i Blancos si impongono per 2-0 grazie ai gol di Vinicius a metà ripresa e di Mariano Diaz – appena entrato in campo – al 92′, nel momento in cui la squadra di Quique Setien tentava il tutto per tutto per riacciuffare il pari. Una vittoria importantissima per il Real, che scavalca proprio il Barça e si riprende la vetta della Liga a quota 56 punti, con una lunghezza di vantaggio sui rivali catalani.

📸☝⚽ ¡@viniciusjr se encargó de abrir el marcador en una de sus internadas al área!#ElClásico | #RMLiga pic.twitter.com/DRZ72qR9TW — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 1, 2020

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid