Il clamoroso tweet dell’1:17 (e le conferme): il Milan si inserisce tra Mateta e il Nottingham Forest! Ora…

30/01/2026 | 08:18:07

Il futuro di Jean-Philippe Mateta è tutto da scrivere, ma ci potrebbe essere una clamorosa svolta. Il Nottingham Forest potrebbe chiudere da un momento all’altro, ma ancora non l’ha fatto. E il rischio è quello di essere bruciato. Con un tweet dell’1,17 nel buio della notte vi abbiamo svelato il clamoroso inserimento del Milan che ha lavorato sottotraccia nella giornata di ieri dopo gli apprezzamenti degli scorsi mesi. In sostanza il Milan ha detto agli agenti di Mateta (in ottimi rapporti con Moncada) di essere aperto a due soluzioni. La prima: entrare in scena subito, entro la chiusura del mercato di gennaio, se si individuasse la soluzione in uscita per un attaccante, l’indiziato è Nkunku. La seconda: trovare un accordo adesso per prenderlo a giugno chiudendo l’operazione in queste ore, Possibile e clamorosa svolta che la Gazzetta dello Sport ha confermato con un articolo pubblicato sul sito all’1,37, esattamente venti minuti dopo la nostra esclusiva, con il quotidiano andato on line in quei minuti. Ricordiamo che Mateta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e che il Nottingham Forest aveva presentato una proposta di circa 40 milioni di euro. Facciamo un esempio: prenotandolo adesso per giugno, si potrebbe avere un piccolo sconto sul cartellino (magari da 40 milioni a 28-30 più bonus) considerato che Mateta andrebbe in scadenza di contratto. In un mercato pazzo consigliamo di aspettare perché le cose cambiano ogni cinque minuti e il Nottingham magari spera ancora. Ma il clamoroso inserimento del Milan c’è stato e va seguito con grande attenzione, perché la voglia di Italia di Mateta è tanta e il mancato rilancio della Juve gli ha provocato delusione. Ripetiamo: il Nottingham aveva e forse ha ancora qualche carta in mano, ma il Milan sta lavorando per un clamoroso sorpasso.



Foto: Instagram Mateta