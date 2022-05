Il City va sotto di due gol con l’Aston Villa ma rimonta e vince la Premier: Liverpool secondo a un punto

A un certo punto sembrava potesse concretizzarsi un autentico psicodramma, il Manchester City al triplice fischio è campione d’Inghilterra: i Citizens vanno sotto 0-2 in casa contro l’Aston Villa di Gerrard (da sottolineare un gol, quello del 2-0, davvero stupendo da parte di Coutinho), ma rimontano e vincono 3-2 con tre gol in cinque minuti (doppietta di Gundogan e rete di Rodri). Il Liverpool vince 3-1 contro i Wolves ma non basta. City primo a 93 punti, Liverpool secondo a 92.

Foto: Twitter Manchester City