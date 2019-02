Il City sbanca Gelsenkirchen 3-2: Sané e Sterling firmano la rimonta

Il Manchester City batte lo Schalke in rimonta per 3-2 nell’andata degli ottavi di Champions, disputata a Gelsenkirchen. La squadra di Guardiola espugna la Veltins Arena e ipoteca così la qualificazione ai quarti di finale. I padroni di casa avevano ribaltato il vantaggio ospite firmato da Aguero con due rigori trasformati da Bentaleb in chiusura di primo tempo. Poi nella ripresa viene espulso Otamendi, ma gli inglesi hanno la forza di rimontare grazie alle reti di Sané e Sterling, che firmano il 3-2. La gara di ritorno si giocherà all’Etihad Stadium il 12 marzo.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City