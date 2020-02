Il City riparte: 2-0 al West Ham. Guardiola consolida il secondo posto

Il Manchester City riparte dopo la squalifica per due anni dalle coppe europee. La squadra di pepe Guardiola batte per 2-0 il West Ham nel match valido per la 26esima giornata di Premier League: all’Etihad Stadium sono decisive le reti di Rodri e De Bruyne. Un successo che permette al City di consolidare il secondo posto e allungare sul Leicester terzo, ora distante 4 punti.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City