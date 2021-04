Il City ribalta il PSG grazie a due gravi disattenzioni dei francesi: firme di De Bruyne e Mahrez (2-1)

Nella ripresa la squadra di Guardiola la ribalta, De Bruyne sfiora il gol in rovesciata, ma lo trova pochi minuti più tardi: al 65′ il belga va al cross, nessun compagno colpisce e la traiettoria si insacca alle spalle di un distratto Keylor Navas.

Al 72′ la situazione cambia del tutto, con Gueye che stende Foden e Brych assegna un calcio di punizione da ottima posizione. Mahrez si incarica della battuta, il pallone attraversa la barriera e supera un Navas in questo caso incolpevole. Chiare responsabilità per Kimpembé e Paredes, l’apertura dei due giocatori del PSG ha permesso al pallone di passare, un pallone che altrimenti sarebbe stato facile da respingere.

Mahrez e Foden nel finale cercano il tris, il PSG chiude la gara in dieci uomini per l’espulsione di Gueye, intervento durissimo su Gundogan.

In vista del ritorno all’Etihad pesano tantissimo i due gol in trasferta del City, il PSG non può permettersi altri errori.