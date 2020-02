Il City espugna il Bernabeu: Gabriel Jesus e De Bruyne ribaltano il Real. Espulso Ramos

Colpo grosso del Manchester City che sbanca il Bernabeu nell’andata degli ottavi di finale. La squadra di Pep Guardiola vince 2-1 in rimonta contro il Real e si avvicina alla qualificazione ai quarti. A Madrid succede tutto nella ripresa: al 60’ Isco porta avanti gli uomini di Zidane, poi in 5 minuti ecco il ribaltone inglese con le reti di Gabriel Jesus e De Bruyne su rigore. Nel finale espulso Ramos, alla 124esima presenza in Champions, per fallo da ultimo uomo su Gabriel Jesus. Per Guardiola e il City un risultato importantissimo in vista del ritorno, in programma a Manchester il prossimo 17 marzo.

GARE DI ANDATA:

Martedì 18 febbraio ore 21.00 Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (Saul) Borussia Dortmund-PSG 2-1 (Haaland 2 – Neymar) Mercoledì 19 febbraio ore 21.00 Tottenham-Lipsia 0-1 (Werner) Atalanta-Valencia 4-1 (Hateboer 2, Ilicic, Freuler – Cheryshev) Martedì 25 febbraio ore 21.00 Chelsea-Bayern Monaco 0-3 (Gnabry 2, Lewandowski) Napoli-Barcellona 1-1 (Mertens – Griezmann) Mercoledì 26 febbraio ore 21.00 Lione-Juventus 1-0 (Tousart) Real Madrid-Manchester City 1-2 (Isco – Gabriel Jesus, De Bruyne)

GARE DI RITORNO:

Martedì 10 marzo ore 21.00 Lipsia-Tottenham Valencia-Atalanta Mercoledì 11 marzo ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid Psg-Borussia Dortmund Martedì 17 marzo ore 21.00 Juventus-Lione Manchester City-Real Madrid Mercoledì 18 marzo ore 21.00 Bayern Monaco-Chelsea Barcellona-Napoli

🔵 Kevin De Bruyne has now scored 50 goals in all competitions for Manchester City ⚽️ pic.twitter.com/YWwQbPVWEG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Foto: Twitter ufficiale Champions League