Il City cala il poker al Burnley: Guardiola si riporta a -8 dal Liverpool

E’ terminato l’anticipo serale del turno infrasettimanale per la Premier League, arrivata alla 15esima giornata. Il Manchester City di Pep Guardiola schianta il Burnley con un sonoro 4-1: apre la doppietta di Gabriel Jesus, poi i sigilli di Mahrez e Rodri chiudono definitivamente la contesa prima del gol della bandiera firmato Brady. I Citizens agganciano così il Leicester al secondo posto e si riportano a -8 dal Liverpool capolista, con la squadra di Klopp attesa domani dal derby contro l’Everton.

