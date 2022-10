Si chiude con la vittoria del Cittadella in casa del Perugia l’undicesima giornata di Serie B. Perde ancora il Perugia in casa e resta all’ultimo posto del campionato di serie B. Un gol per tempo: apre al 14′ Beretta, chiude Magrassi al 95′. A condizionare il match l’espulsione per doppia ammonizione allo scadere del primo tempo di Iannoni.

Foto: Instagram Cittadella