Il chirurgo che ha operato Osimhen: “Ha rischiato di perdere la vista, gioca meglio con 18 viti in faccia”

Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Victor Osimhen dopo il duro scontro con Skriniar in Inter-Napoli del 21 novembre 2021, è tornato a parlare dell’attaccante del Napoli di Spalletti in un’intervista ai microfoni di Radio CRC: “Gioca addirittura meglio adesso, è molto più sicuro. È diventato un fuoriclasse. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo così non ha perso la vista. Dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna, è andato tutto come doveva andare. Ora ha 18 viti in faccia, sono viti che si avvitano e sono ottime. È tutto uno strumentario adatto per i traumi facciali”.

Foto: Instagram Osimhen