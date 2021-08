Il Chelsea vince il derby contro l’Arsenal. Buona la prima per Lukaku

La Premier League ci ha proposta in questa domenica pomeriggio un derby londinese tra Arsenal e Chelsea. In un Emirates Stadium gremito, per la prima volta dall’inizio della pandemia, gli uomini di Thomas Tuchel hanno portato a casa i tre punti. A sbloccare la gara, al 15′, è Romelu Lukaku che ha segnato il suo primo gol stagionale con la maglia del Chelsea. L’attaccante belga, colpo di mercato dei Blues in questa sessione di mercato, è stato schierato titolare ed ha subito ripagato la fiducia di Tuchel visto dopo un quarto d’ora ha subito segnato su assist di Reece James che ha firmato il raddoppio per il Chelsea al 35′ e del definitivo 0-2. L’Arsenal, in classifica, dopo queste due partite è ancora a quota zero punti. La squadra di Arteta dovrà presto rialzare la testa.

Foto: Twitter Chelsea