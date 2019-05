Il Chelsea trionfa a Baku: le immagini della festa Blues

Il Chelsea trionfa a Baku: 4-1 all’Arsenal nell’ultimo atto dell’Europa League, decisive le reti di Hazard (doppietta), Giroud (capocannoniere del torneo) e Pedro. Una finale da sogno per il Chelsea e per Maurizio Sarri, che alza al cielo la sua prima coppa a livello europeo. Di seguito le immagini della festa Blues a Baku:

🔵 Blue is the colour, Chelsea are champions! 🏆#UELfinal pic.twitter.com/CqO5KIV0yP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2019