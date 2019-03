Il Chelsea si gode Hudson-Odoi: numeri da top e prima chiamata in Nazionale. E sul futuro…

Il Chelsea si coccola Callum Hudson-Odoi. Il giovane talento offensivo dei Blues oggi ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale maggiore inglese. Il gioiello classe 2000, che sostituirà l’infortunato Shaw, ha raccontato le sue sensazioni: “Giornata pazzesca, ricevere la mia prima convocazione in Nazionale maggiore è una sensazione incredibile. Pensavo che stessero scherzando e invece eccomi tra i grandi, questo è un sogno che si realizza”. Una chiamata figlia del rendimento da top di Hudson-Odoi, enfant prodige di origini ghanesi che sta brillando alla corte di Sarri: per lui già 5 gol e 5 assist in 16 presenze (per lo più spezzoni di gara) tra Premier, Europa League e FA Cup. In particolare, i numeri in campo europeo sono da urlo: 413 minuti giocati e ben 4 reti (più 2 assist), per una media di un sigillo ogni 103 minuti in Europa League. Giocate da predestinato che hanno permesso al Chelsea di staccare agevolmente il pass per i quarti di finale. E il futuro? Tutto da decifrare, anche perché il Bayern Monaco – che ci aveva provato con insistenza a gennaio – probabilmente tornerà alla carica in estate. Ma il Chelsea, che ha resistito a tutti gli assalti del club bavarese, ha intenzione di blindare il proprio talento per mettere a tacere qualsiasi rumors di mercato.

