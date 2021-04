Il Chelsea sfiora l’impresa, Benzema tiene a galla il Real: è 1-1 nell’andata della semifinale

E’ finita 1-1 all’Alfredo Di Stefano la sfida tra Real Madrid e Chelsea, andata della prima semifinale di Champions League.

Sotto un diluvio impressionante, la partita è stata molto divertente e con ritmi elevati soprattutto nei primi 45 minuti di gioco, che hanno visto un ottimo Chelsea dominare per gran parte la gara.

Parte meglio il Chelsea che costruisce due ottime palle gol, clamorosa quella sciupata da Werner al 9′, che calcia addosso a Courtois dopo un’azione strepitosa dei blues. Ma il meritato vantaggio arriva al 13′ con una bella azione di Pulisic che salta anche Courtois e insacca la rete del vantaggio inglese.

La reazione del Real non si fa attendere, gli uomini di Zidane prendono campo poco alla volta e al 29′ trovano il pareggio con Benzema, che sugli sviluppi di un corner, trova l’1-1 dopo doppia sponda Casemiro-Militao.

Nel finale alcune occasioni per il Chelsea su contropiede, ma il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa, i ritmi calano, così come le occasioni da gol. Più possesso palla per i britannici che però non hanno impensierito molto Cortois, anzi, il Real nell’unico incursione pericolosa, ha sfiorato il vantaggio con Benzema.

Finisce 1-1, il Chelsea strappa un buon pareggio, il Real in 5 gare non ha mai battuto i blues, così come Zidane Tuchel. Tutto rinviato al ritorno allo Stamford Bridge.

Foto: Twitter Champions