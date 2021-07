Il Chelsea saluta Giroud: “Grazie e buona fortuna, Oli!”

Il Chelsea ha salutato l’attaccante francese Olivier Giroud. Attraverso il profilo ufficiale di Twitter, il club londinese ha ringraziato il calciatore: “Grazie e buona fortuna, Oli!”. Giroud termina la sua avventura al Chelsea con 119 presenze e 39 gol.

