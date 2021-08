Il Chelsea saluta Abraham: “Ti auguriamo il meglio per il futuro”

Il Chelsea ha salutato l’attaccante inglese Tammy Abraham che ha appena firmato un nuovo contratto con la Roma. Attraverso il profilo ufficiale di Twitter, il club londinese ha dedicato un messaggio al calciatore: “Tutto il Chelsea Football Club ringrazia Abraham per il suo contributo a Stamford Bridge e gli augura il meglio per il futuro”. In totale, Abraham ha segnato 30 gol in 82 presenze con il club e ha fatto parte della squadra che quest’anno ha trionfato in Champions League e Supercoppa UEFA.

Il direttore del Chelsea Marina Granovskaia ha dichiarato: “Tammy sarà sempre accolto a Stamford Bridge come uno dei nostri. Ci siamo divertiti tutti a guardare i suoi progressi attraverso la nostra Academy e nella prima squadra, e siamo grati per il suo contributo ai nostri successi a livello senior e giovanile. I suoi numerosi gol con la maglia del Chelsea e, naturalmente, la sua parte nel trionfo in Champions League la scorsa stagione non saranno mai dimenticati. Sono sicuro che tutti i tifosi del Chelsea si uniranno a me nell’augurare a Tammy una carriera lunga e di successo”.

Foto: Twitter Chelsea