Il Chelsea riabbraccia Kanté: il francese torna ad allenarsi con il gruppo

Il Chelsea riabbraccia N’Golo Kante. Il centrocampista francese, infatti, dopo le preoccupazioni esternate in merito alla diffusione del Coronavirus (il giocatore ha avuto problemi di salute e ha perso il fratello a causa di un infarto), oggi è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Kanté finora aveva lavorato individualmente, ora il tanto atteso ritorno in gruppo agli ordini di Lampard.

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 9, 2020