Il Chelsea pensa al ritorno di Ancelotti

Il Chelsea è alla ricerca di un allenatore a cui affidare la guida della prima squadra in vista della prossima stagione sportiva. Diversi i nomi accostati ai blues, che dopo aver esonerato Graham Potter si sono affidati – ad interim (fino al termine della stagione) – a Frank Lampard. Secondo quanto riportato da ESPN, il Chelsea sta pensando al ritorno di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano è in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, ma potrebbe essere liberato in anticipo se i risultati ottenuti non dovessero soddisfare la dirigenza del Real Madrid. Ancelotti ha già guidato il club di Londra dal 2009 al 2011, quando il presidente era il russo Roman Abramovic.

Foto: sito Real Madrid